Reconciliação: Anitta revela perdão de Ivete Sangalo

Durante uma live no Instagram, realizada na última quinta-feira (5), Anitta comemorou a reconciliação que teve com Ivete Sangalo. A cantora confirmou que as duas se reconciliaram e fizeram uma parceria musical no álbum novo da "Girl From Rio".

"Meu sonho era ter uma música com a Ivete, ela que é maravilhosa, que me perdoou por ter sido c*z*n* com ela por tanto tempo e isso é o mais legal de tudo", disse Anitta. A carioca e a baiana cantam juntas a música "Lugar Perfeito".

Rumores da briga

Os rumores da briga surgiram em 2017, após o lançamento do livro "Furacão Anitta", escrito pelo jornalista Léo Dias. Na obra, ele diz que Ivete teria sugerido que a "Poderosa" se "humilhasse" em um programa de TV para que fosse convidada para gravação do seu DVD. ]

Depois do lançamento do livro, um suposto áudio da artista carioca confirmando a história também foi vazado.