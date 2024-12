Donatella Versace surge com rosto rejuvenescido e intriga internautas

Donatella Versace chamou a atenção ao participar da première do musical *O Diabo Veste Prada*, inspirada no famoso filme. A estilista compartilhou momentos do evento em suas redes sociais, destacando sua admiração pelo espetáculo. "Fiquei ligada da primeira até a última nota.

O espetáculo é fascinante", escreveu ela no Instagram. Na publicação, Donatella aparece ao lado de personalidades como a atriz Vanessa Williams, o cantor Elton John, a editora-chefe da *Vogue*, Anna Wintour, e o diretor David Furnish.

Nos comentários da postagem, seguidores não pouparam elogios ao visual rejuvenescido da estilista, com muitos destacando seu rosto. Um internauta brincou sobre Donatella ter "tomado 'a substância'", em referência ao filme *A Substância*, estrelado por Demi Moore, no qual um cosmético experimental oferece rejuvenescimento milagroso.



A aparição de Versace reafirmou sua habilidade de se manter relevante e admirada no mundo da moda e do entretenimento.