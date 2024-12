Show do grupo Menos é Mais termina em tiros

Um show do grupo Menos é Mais, um dos maiores nomes do pagode na atualidade, terminou em tiros na noite do último sábado (30), na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Briga entre pessoas na plateia e disparos de arma de fogo marcaram o evento, realizado no parque aquático de um hotel na Avenida das Cataratas.

Imagens feitas pelo público e compartilhadas nas redes sociais mostram a hora exata que um grupo de quatro ou cinco homens inicia uma briga com troca de socos e chutes na faixa de areia da praia artificial do local. Em seguida, um dos envolvidos na confusão sacou uma arma e disparou quatro vezes, o que causou pânico entre os participantes do evento.

A Polícia Militar foi acionada, mas ainda não há informações sobre feridos ou detenções.