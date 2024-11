Ana Maria Braga viraliza após tomar mamadeira no ar: saiba mais!

Ana Maria Braga mama mamadeira no 'Mais Você' e diverte espectadores - Foto: Divulgação

A apresentadora tomou o leite enquanto falava sobre os vídeos do brasileiro. Ana e Ju Massaoka decidiram provar a mamadeira asiática ao vivo, após esse "teste" repercutir muito nas redes do influenciador. "Olha que belezinha", brincou Louro Mané. "Gostoso, né?", respondeu o convidado.

Logo após usar a mamadeira, Ana divertiu os colegas de palco e o público com um comentário inusitado. "Eu não tive a fase oral", respondeu a anfitriã, arrancando risadas de Ju e Haruyuki

Nas redes sociais, a cena deu o que falar. "11:30 da manhã e a Ana Maria Braga falando que não teve a fase oral depois de mamar. A televisão brasileira é fascinante", escreveu um perfil no X. "Mano, 11h30 da manhã e Ana Maria provando leite na mamadeira", comentou outro.

Com a repercussão, o perfil de Ana Maria Braga explicou o que quis dizer com a tal "fase oral". "É uma das etapas do desenvolvimento psicossexual proposta por Freud, que ocorre nos primeiros meses de vida", disse ela.

Durante essa fase, a boca é a principal zona erógena do bebê, e suas necessidades de prazer estão ligadas a atividades como mamar e explorar objetos com a boca.

