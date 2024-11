Uma pessoa morre e duas ficam feridas em ataque a tiros em Rio das Pedras

Um homem e duas pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em Rio das Pedras, localizado na Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (28). De acordo com relatos, os disparos que feriram as vítimas, partiu dos traficantes da região. O Batalhão de Polícia de Choque (BChq), realizou na madrugada desta sexta-feira (29), uma operação emergencial na comunidade, que prendeu um suspeito e apreendeu um fuzil.

Segundo relatos nas redes sociais, o ataque teria sido feito por traficantes do Comando Vermelho, que tinha a intenção de acertar um miliciano da região, porém causou mais três vítimas.

Leia também:

Justiça Itinerante estará em Santa Izabel neste sábado (30)

OSG faz por você: um dia após reportagem, vazamento é resolvido na Trindade

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), investiga a morte de Francisco Batista da Silva, como informa a Polícia Civil. Além disso, os agentes tentam descobrir os responsáveis e a motivação do ataque. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento da vítima.

As outras duas pessoas baleadas, que não foram identificadas, precisaram ser levadas ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), foram até a unidade de saúde, onde um dos baleados relatou que estava em uma lanchonete quando os bandidos, que estavam em duas motocicletas, atiraram. Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas.

Em meio a essa situação, na madrugada desta sexta-feira (29), o Batalhão de Polícia de Choque (BChq), comandou uma operação emergencial em Rio das Pedras. A ação foi finalizada com a prisão de um homem que portava um fuzil calibre 5.56, munições e um radiotransmissor. O caso foi encaminhado à 32ª DP (Taquara). A Polícia Militar não explicou qual o objetivo da operação na localidade.