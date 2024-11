Gracyanne Barbosa dá depoimento sobre Belo em documentário: 'Ele precisa cuidar da cabeça'

O documentário lançado, nesta quinta-feira (28), pela Globoplay, “Belo, Perto Demais da Luz”, está dando o que falar, no momento em que a ex-mulher do cantor, Gracyanne Barbosa, fala sobre ele. A produção retrata a vida profissional e pessoal do artista, divididos em quatro capítulos.

A influenciadora trouxe à tona alguns problemas enfrentados em seu casamento, que durou 16 anos. No primeiro momento, Gracyanne relembrou a insistência da artista em conquistá-la e do início do relacionamento. “Ele me seguia em Copacabana. E ele ficava ali me olhando, procurando, realmente foi insistente", contou, também comentando sobre o fim do casamento conturbado de Belo com a atriz Viviane Araújo.

Leia também:

Suspeitos de envolvimento com o tráfico são presos após confronto em Maricá

OSG faz por você: um dia após reportagem, vazamento é resolvido na Trindade

Gracyanne e Belo se separaram em abril deste ano. A influenciadora ainda disse que um dos piores traços do ex-marido é a mentira. "Eu só sei o que ele gosta de verdade e o que ele é porque eu dormi e acordei do lado dele. Porque ele não fala, não assume. E aí, com isso, ele mente. E ele mente compulsivamente, mente o tempo todo", afirmou.

"E não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque acho que as pessoas vão ver e vão falar 'ah, ele traiu'. Não tem nada a ver, esse nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho, saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", contou.

No fim de seu depoimento, Gracyanne admite que o casamento era bom, mas envolto em mentiras. "Foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da cabeça. Eu não tinha mais vontade, fui me afastando, e ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou", finalizou.