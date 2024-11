Dado Dolabella se pronuncia após Luana Piovani recordar agressões sofridas há 16 anos

Após a atriz Luana Piovani relembrar as agressões sofridas pelo ex-namorado Dado Dolabella, em 2008, o cantor se pronunciou sobre o caso nas redes sociais, por meio dos advogados, nesta quarta-feira (27). A defesa do advogado pode ser resumida em “Vítima eterna” e com a intenção de “manter-se em evidência”.

Na última segunda-feira (25), Luana Piovani concedeu uma entrevista na televisão, onde falava sobre as agressões sofridas durante o namoro com o cantor, apesar de não citar diretamente o nome do famoso. Além disso, ela alegou que foi 'espezinhada pela sociedade, maltratada pela TV Globo' (a atriz não citou o nome da Globo, apenas usou o termo “empresa”) e que algumas pessoas a acusaram de querer atenção da mídia por ter denunciado Dado.

Algumas famosas como Carolina Dieckmann defenderam o artista, enquanto a cantora Maria Gadú chamou a modelo de “ridícula”. Atualmente, 16 anos depois, o processo foi arquivado e finalizado com a absolvição de Dado.

O atual namorado de Wanessa Camargo, que não foi citado diretamente pela atriz, usou as redes sociais para publicar o comunicado dos seus advogados. "A Sra. Luana Piovani é useira e vezeira em utilizar a mídia para revolver aspectos de um processo julgado extinto no ano de 2017, sem condenação de Dado Dolabella. Reiteradamente, utiliza-se de fatos intencionalmente fermentados, personificando uma vítima eterna", começou a nota.

"Dramaturgia é a arte de criar e estruturar fatos para teatro, cinema e televisão. É a profissão da Sra. Luana Piovani. A mídia repercute e a Sra. Luana Piovani atinge o objetivo de manter ativa sua 'campanha de destruição de imagem' de Dado Dolabella e manter-se em evidência", continuou o texto.

"O Sr. Carlos Eduardo Dolabella está muito feliz em sua vida, desejando o mesmo à Sra. Luana Piovani, para que fique em paz", finalizou.