Fernanda Torres é nomeada como “ícone global” por revista internacional

A campanha de “Ainda Estou Aqui” para o Oscar segue com força. Desta vez, Fernanda Torres, 59, foi destacada pela revista Vanity Fair em sua nova edição, que a nomeou como “ícone global“.

De acordo com a publicação, Torres acaba de finalizar uma turnê de 25 dias por Hollywood, promovendo o filme de Walter Salles nas principais premiações da temporada, com o objetivo de conquistar uma indicação ao Oscar. A revista também destaca que a atriz está ganhando burburinho na indústria, graças à sua “performance reveladora” Rodrigo Teixeira, produtor do longa, a campanha para Fernanda Torres inclui apresentá-la ao público norte-americano como vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Cannes. Ela recebeu o troféu do festival francês em 1986 por sua atuação no filme “Eu Sei Que Vou Te Amar“, dirigido por Arnaldo Jabor.

“A gente precisa tentar apresentá-la como uma atriz que já tem uma carreira consolidada no país de origem”, disse ele.

Para a sorte da brasileira, a categoria de atriz ainda não conta com nenhuma franca favorita. No topo da disputa, embora ainda não sejam consideradas favoritas, estão Karla Sofía Gascón, de “Emilia Pérez”, e Mikey Madison, de “Anora”.

Gascón venceu o prêmio de Melhor Atriz em Cannes, o que fortalece sua campanha para se tornar a primeira mulher trans indicada à categoria no Oscar. Já Madison protagoniza o filme vencedor da Palma de Ouro.

Logo atrás, está Angelina Jolie por “Maria Callas“, um filme que reúne todos os elementos típicos de uma produção feita para conquistar o Oscar: uma cinebiografia e uma transformação radical da atriz. Adquirido pela Netflix, o filme pode ganhar impulso com a forte campanha da plataforma de streaming.

Outras concorrentes que também podem chamar atenção e entrar na disputa são Demi Moore por “A Substância“, Nicole Kidman por “Babygirl” e Saoirse Ronan por “The Outrun“.

