Major RD é atingido por máquina de fogo durante show no Rio

O rapper carioca Major RD, foi atingido por uma máquina de fogo, durante sua apresentação no Mainstreet Festival, na Apoteose, neste domingo (24). O músico de 27 anos foi atingido no braço e no rosto por chamas, enquanto cantava a música "Só Rock", no momento, ele chegou a sentar no palco demonstrando dor e foi atendido por sua equipe e bombeiros.

O cantor apareceu recebendo auxílio no camarim. "Aí Mainstreet, Orochi (criador da Mainstreet Records, responsável pelo evento), Chefin, Oruan, vão ter que pagar indenização. Me machuquei no horário de trabalho", brincou o artista. "Acontece, normal. Mais um dia", finalizou.

Nas redes sociais, Major postou: "Já dizia meu mano Djonga, Fogo nos artistas. Obrigado, Mainstreet Festival, estava tudo lindo", escreveu. O rapper também compartilhou a postagem nos stories. "Quero indenização", disse ele, bem-humorado.