Em leilão beneficente, Luciano Huck oferece lance de R$ 220 mil por camiseta mas não leva o item

O apresentador Luciano Huck participou do leilão beneficente da Fundação Fenômeno na noite da última quinta-feira (21). Huck deu um lance de R$ 220 mil por uma camisa 10, da Seleção masculina de futebol. A peça é autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar. Luciano compartilhou em suas redes sociais um dos momentos vividos na noite.

No entanto, mesmo com o alto lance dado, Huck não levou o item. Seu lance foi superado por um anônimo, que conseguiu arrecadar a peça por R$ 310 mil. O apresentador falou sobre a importância do evento: "Acho importante o Ronaldo usar a força que ele tinha nos campos, agora fora dos campos também. Nos deu tantas alegrias no gramado e agora poder compartilhar a força dele para ajudar gente. Que isso multiplique. O Ronaldo merece todo nosso aplauso. Sempre fui muito fã."

Luciano comentou também sobre como é importante doar para causas assim: "Quando você fala de questões sociais, a internet, somada a televisão, tem um poder transformador de emocionar e tocar as pessoas. Quando você tem alguém que endossa a causa, como Rio Grande do Sul, nas enchentes... Quanto mais a gente puder, devemos incentivar a cultura de doação", ressaltou ele.

Leia também:

➤ Três turistas franceses são roubados na Lapa; celular é resgatado pela Segurança Pública

➤ Mototaxista é morta em território da milícia, na Baixada Fluminense

Ele ainda completou: "O Brasil doa ainda muito pouco, 0,2% do nosso PIB. Considerando todas as igrejas pentecostais, a gente doa muito pouco. A gente precisa criar essa cultura de doar, não só dinheiro, mas tempo... O Ronaldo poderia estar em Ibiza tomando sol, mas vem para São Paulo e se engaja pessoalmente", disse.