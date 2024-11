Arturo García Tenorio, ator de 'Chapolin' e 'Carrossel', morre aos 70 anos no México

O ator mexicano Arturo García Tenorio, que fez parte do elenco de "Chapolin" (1974) e participou de diversas novelas famosas no Brasil, como "Carrossel" (1989), "Maria Mercedes" (1992), e "A Madrasta" (2005), faleceu aos 70 anos na Cidade do México.

A causa da morte não foi divulgada. A notícia do falecimento do astro foi realizada pelo também ator Jorge Ortíz de Pinedo em suas redes sociais: "Com tristeza e grande pena, comunico que o renomado ator Arturo García Tenorio acaba de falecer aos 70 anos. Meus sentimentos à sua família, companheiros e amigos. Descanse em paz.".

Arturo García Tenorio morreu aos 70 anos | Foto: Divulgação

No Brasil, o ator ficou muito conhecido por suas participações no seriado "Chapolin". Em uma de suas primeiras aparições na TV, o Arturo interpretou um neném que sai de um disco voador e vira um gigante, no famoso episódio "O bebê jupteriano", de 1974, criado por Roberto Gómez Bolaños.



Ele também atuou nas novelas "Carrossel" (1989), trama em que interpretou Rafael Palillo, "Maria Mercedes" (1992), folhetim protagonizado por Thalía, e "A madrasta", novela que viveu Leonardo. O último trabalho dele como ator na TV foi em "Los elegidos", em 2018.