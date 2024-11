Gisele Bündchen exibe a barriguinha de grávida pela primeira vez

A modelo compareceu ao evento com um vestido preto e justo, possibilitando ver a barriguinha - Foto: Reprodução/Instagram

A modelo compareceu ao evento com um vestido preto e justo, possibilitando ver a barriguinha - Foto: Reprodução/Instagram

A ubermodel Gisele Bündchen, de 44 anos, encantou os fãs e seguidores a fazer a primeira aparição durante a gravidez, em um evento beneficente, nos Estados Unidos. O momento foi registrado em suas redes sociais, na última quarta-feira (13),e rendeu inúmeros elogios à modelo.

Gisele está à espera do terceiro filho, primeiro com Joaquim Valente, seu namorado e professor de jiu-jítsu, que estão juntos desde o ano passado. A revista People foi a responsável por confirmar a notícia da gravidez.

A modelo brasileira está no quinto mês de grádivez, e para o evento escolheu um vestido preto justo no corpo que ajudou a evidenciar a barriga.

Ao longo do evento Bündchen ficou muito emocionada a apoiar a Lotus House e sua fundadora, Constance Collins.

"É uma honra estar aqui e poder apoiar essa visionária e sua equipe incrível", disse a modelo, dando destaque a importância do trabalho realizado pela organização para as mulheres em situação de vulnerabilidade. A participação de Gisele se estendeu além da sua presença, uma vez que ela foi uma das apresentadoras do evento.

Como era de se esperar, os fãs ficaram encantados com a modelo e sua barriguinha, tecendo inúmeros elogios e declarações nos comentários da publicação. “A grávida mais linda do planeta”, escreveu uma fã. “Essa mulher é maravilhosa demais”, confessou outra.