Jojo Todynho perde mais um contrato, dessa vez com empresa de temperos

A situação está começando a ficar complicada para a influenciadora Jojo Todynho, que não conseguiu renovar outro contrato, desta vez com uma empresa de temperos. A série de cancelamentos e não renovação de contrato começou depois que a famosa expôs ao público sua posição política.

No mês de outubro, uma marca de cosméticos anunciou que não iria manter o contrato, que acabaria apenas em dezembro, com Jojo Todynho em 2025. A motivação seria que a embaixadora da marca fez ataques à comunidade LGBTQIA+.

Leia também:

Sem praia no feriado? Confira a previsão do tempo em São Gonçalo e Niterói

MPRJ denuncia policial militar pela morte da menina Eloah no Rio

Na época, a influenciadora se revoltou com a rescisão do contrato, e por meio das redes sociais pediu aos fãs que jogassem os produtos da empresa no lixo. Entretanto, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, a marca de temperos e caldos afirmou que o contrato havia terminado há dois meses.

“O contrato da marca Knorr com a cantora Jojo Todynho, conforme previsto desde sua assinatura, encerrou-se em setembro de 2024”, alegou a assessoria em nota.

Porém, a empresa não revelou qual seria o motivo pelo qual o contrato não foi renovado.

Nos stories do Instagram, a cantora Jojo Todynho também se pronunciou sobre a polêmica reforçando o que a marca já havia dito, além de fazer ataques à democracia.

“Olha gente, tudo bem tirarem minhas falas de contexto, fazerem sensacionalismo, ficarem chateados pelo meu posicionamento ser diferente, pela minha opinião também ser diferente, porque aqui no Brasil todo mundo tem que ser igual, é isso que eu tenho entendido, a democracia aqui não existe. Agora fica inventando cada dia uma história, é demais para mim. Eu entrei no email e fui ler meu antigo contrato, gente, meu contrato foi encerrado no começo de setembro! Que isso! Não precisava dar uma nota mentirosa, não, tudo bem que vocês não gostam de mim, tá tudo bem, mas agora fica inventando mentira, já tá demais hein. Pronto, daqui a pouco vão falar que eu assaltei uma loja, só falta isso. Olha!”, disse a influenciadora.

A cantora havia gravado diversos vídeos e feito muitas postagens para a marca em suas redes sociais, como garota-propaganda da empresa. Ela mudou até mesmo o nome artístico nas publicações, sendo chamada de “Jojo Kaldinho”. O último vídeo da influenciadora publicado pela empresa em seu canal oficial no Youtube, o número de visualizações chegou a apenas 1,5 mil.