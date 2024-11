Homem atacado por pit-bulls passa por cirurgia de reconstrução de face

O catador Wagner Vieira Gomes, de 59 anos, passou por uma cirurgia de reconstrução facial após ser atacado por dois cães da raça pit-bull no dia 23 de setembro, no município de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Wagner teve diversos traumas na face, como deslocamento de pele, e precisou passar pelo procedimento - que durou cinco horas.

No momento do ataque, o catador estava a procuras de materiais recicláveis. Ele foi socorrido e levado a um pronto-socorro por populares que passavam na hora do acidente. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, Wagner foi encaminhado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Wagner teve muitos traumas na face | Foto: Divulgação

Leia também:



Mega da Virada vai pagar R$ 600 milhões; apostas já estão abertas

Presa mulher que vendia medicamentos abortivos em embalagem de cílios postiços

Depois da cirurgia, ele ficou internado durante 30 dias - sendo 17 deles respirando por aparelhos - e no último dia 23 de outubro retornou ao HMAPN para uma consulta de avaliação e acompanhamento médico.

A família registrou ocorrência na delegacia na 57ª DP (Nilópolis) que investiga as circunstâncias do ataque.