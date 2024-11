Campeão do BBB 24, Davi Brito desiste da medicina e escolhe novo curso

O campeão do "BBB 24", Davi Brito, anunciou, nesta terça-feira (5), que desistiu de cursar medicina e se inscreveu em um novo curso.

Durante o reality show, o baiano anunciou para todo Brasil o seu sonho de cursar a faculdade de medicina, e durante uma das dinâmicas do programa, acabou ganhando uma bolsa de estudos para a graduação. Por isso, desde o fim do reality show, do qual saiu campeão, Davi vinha sendo cobrado para se matricular na universidade.

"Tive uma reunião com a minha Instituição de ensino e escolhi fazer o curso de Direito. Estou muito animado com a minha decisão! Foco total!", escreveu Davi, de 22 anos, na legenda das fotos publicadas enquanto se inscrevia no curso, na Estácio de Sá.

Nos comentários, o ex-motorista de aplicativo recebeu apoio pela escolha:

"Boa sorte mano, a educação muda vida e vai muito além de ganhar dinheiro!", escreveu o capoeirista Lucas Buda, companheiro de Davi BBB 24.

A atriz e influenciadora Maíra Azevedo, a Tia Má, o incentivou: "Estude! Estude! Sonhos mudam, mas a gente não pode é deixar de realizar nenhum deles! Advogado, médico, administrador seja o que vc desejar!".

A dançarina Rosiane Pinheiro, ex-Gang do Samba e ex-A Fazenda, também comentou: "Parabéns meu amigo! Que Deus te abençoe sempre e você seja muito feliz em qualquer área que você escolher!"