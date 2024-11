Que pressa! Filho de Estefany Boro e Jottapê chega ao mundo dentro do carro a caminho do hospital

O nascimento de um filho é um momento de alegria para os pais, mas, para o casal Estefany Boro e Jottapê, outro sentimento marcou essa ocasião: a adrenalina. Isso porque o pequeno Samuel nasceu dentro do carro enquanto o casal seguia para o hospital, na última sexta-feira (1). O parto foi registrado por uma amiga do casal e divulgado nas redes sociais. Neste sábado (2), o cantor compartilhou novas atualizações sobre o quadro de saúde do filho e da esposa.

“E finalmente o filho da promessa chegou! Bem-vindo, Samuel. Ele não quis esperar chegar ao hospital e tornou esse momento inesquecível em nossas vidas! Nesse instante, foi nítido o agir de Deus nos encorajando e conduzindo todo o parto. Obrigado, Senhor, por cumprir mais uma de suas promessas; toda honra e glória são para Ti”, escreveu Jottapê.

No vídeo publicado nas redes sociais, Estefany aparece deitada no banco de trás do carro com o filho recém-nascido no colo. “Nasceu! Nasceu dentro do carro! Gente, no meio (da rodovia). Partiu hospital. Nasceu no meio do caminho, faltando trinta minutos para chegar à maternidade”, relatou a amiga do casal.

Passado o susto, o ator Jottapê rapidamente verificou se a esposa e o filho estavam bem. Samuel é o segundo filho do casal, que já tem a pequena Athena.

No dia seguinte, Jottapê voltou às redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da mãe e do bebê e também falou um pouco mais sobre o parto. “Hora do almoço, e o gatão está aqui. Para quem está com dúvida, ele nasceu ontem, dia 1/11/2024, às 13h04. Filho da promessa, veio literalmente para ser luz no meio das trevas, pois chegou entre o Halloween e o Dia dos Finados", comentou Jottapê.