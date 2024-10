Carla Perez e Xanddy trocam declarações comemorando os 23 anos de casados

O casal Carla Perez e Xanddy está completando incríveis 23 anos de vida em comum nesta sexta-feira (25). A dupla mostrou todo o romantismo ao trocar declarações apaixonadas nas redes sociais. Com o tempo de casados, eles comemoram "Bodas de Palha".

Carla escreveu para o amado em seu Instagram: "Nosso SIM há 23 anos, foi o sim mais certo da nossa vida! E se fosse hoje, eu diria sim de novo, amanhã de novo e até a eternidade, SIM! Deus abençoou e se tornou a terceira dobra, com Ele sei que iremos celebrar muitos sim, sim, sim"

A eterna loira do "É o Tchan!" continuou: "Desde a primeira vez, foi diferente, senti que ali estava minha outra metade, o homem com quem eu dividiria o resto da minha vida e construiria uma família linda. Nossos filhos são os presentes que Deus nos deu para selar de vez a nossa união. Sou apaixonada por vc e amo cada pedaço do seu corpo, além de admirar o ser humano que você é. Te amooooo além do infinito! E vamos curtir o nosso dia 25. De sua amada."

O cantor, claro, não deixou a data passar e se declarou para a esposa: "Amor, desse vez eu só quero agradecer. Agradecer a Deus por me permitir conhecer vc, agradecer a Ele pela nossa aliança, cumplicidade e caminhada cada vez mais sólida e madura. 25 de outubro de 1999, nossa história começou e aqui estamos nós."

Xanddy completou: "Quero te agradecer meu amor, por vc ser tão incrível, tão especial. Minha companheira de jornadas nessa vida. A caminhada é a dois, mas, nós somos um. Obrigado por me completar e deixar eu te completar, amor meu. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde nossa união, que o nosso amor dure até a eternidade. Eu te amo muito!! Parabéns para nós. Happy anniversary. De seu amado."

Carla Perez e Xanddy são pais de Camilly Victória, de 22 anos, e Victor Alexandre, de 21. A família mora nos Estados Unidos.