Polícia analisa imagens para identificar criminosos que roubaram agência de turismo em Niterói

Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas por policiais civis com o objetivo de identificar os criminosos que assaltaram uma agência de turismo localizada em Niterói. O crime ocorreu na tarde deste sábado (19). Durante o assalto, os funcionários do estabelecimento foram amarrados e amordaçados. A investigação está sob responsabilidade da 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí).

De acordo com a polícia, a perícia já foi realizada no local e as diligências continuam em andamento para identificar os responsáveis pelo crime. Segundo informações, os assaltantes levaram uma quantia estimada em mais de R$ 60 mil em dinheiro.

Leia também:

Mulher é presa por envolvimento em caso de HIV em transplante no Rio

Homem é preso em flagrante por porte de fuzil na Rodoviária do Rio

A proprietária da agência afirmou, em depoimento, que os criminosos perguntaram se "a menina da passagem" estava no local, o que sugere que eles já haviam estado no estabelecimento anteriormente. No momento da ação, apenas dois funcionários se encontravam na agência.