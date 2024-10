Programa Aprendiz Musical realiza nova edição da série Concertos na Ilha da Boa Viagem

No sábado, dia 19 de outubro, a partir das 11h, a Ilha da Boa Viagem irá receber mais uma edição da série ‘Concertos na Ilha da Boa Viagem’ – realizado pelo Programa Aprendiz Musical, com entrada gratuita.

Desta vez quem se apresenta é o Madrigal do Coro Aprendiz Musical – e a apresentação será na Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica dentro da Ilha. O espetáculo contará com um grupo de oito jovens cantores do Coro Aprendiz sob regência do Leandro Campanate e acompanhados de um pianista.

O repertório da apresentação na Ilha da Boa Viagem será composto majoritariamente por peças sacras. Serão sete músicas no total. Elas prometem levar o público presente a um passeio pela história.



Confira a lista completa abaixo:

1. Ay, luna que reluzes - cancioneiro de Upsala

2. I Corintios 13 - Asaph Borba - Arranjo de Márcio Carvalho

3. Kyrie - John Leavitt

4. Sanctus - John Leavitt

5. Dona Nobis Pacem - Mary Lynn Lightfoot

6. Laudate Dominum - Andy Beck

7. Dubula - Tradicional da África do Sul

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis para retirada por meio do site da Neltur - https://visit.niteroi.br/ - O evento está sujeito a lotação.

SERVIÇO:

Evento: Madrigal do Coro Aprendiz Musical

Data: 19/10 (sábado)

Horário: 11h

Duração: 45min

Local: Igreja da Ilha de Boa Viagem

Classificação indicativa: Livre

Valor: Entrada Gratuita