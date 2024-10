Sheila Mello dança "É o Tchan" com Beto Jamaica na passarela do São Paulo Fashion Week

Sheila Mello e Beto Jamaica desfilam no São Paulo Fashion Week ao som do É o Tchan - Foto: Tomzé Fonseca/Agnews

Sheila Mello e Beto Jamaica desfilam no São Paulo Fashion Week ao som do É o Tchan - Foto: Tomzé Fonseca/Agnews

Sheila Mello de 46 anos inovou nesta quarta feira (16), quando desfilava na passarela da São Paulo Fashion Week. A eterna loira do Tchan, dançou com seu parceiro musical, Beto Jamaica, que cantava ao seu lado, enquanto desfilava para uma grife. Os dois usavam looks com a mesma estampa durante a apresentação.

O terceiro dia da SPFW, trouxe diversas celebridades ao PACUBRA (Pavilhão de Culturas Brasileiras), que fica no Parque Ibirapuera. Diversas personalidades fizeram suas estreias nas passarelas, como a triz Deborah Secco, Nicolas Prattes e Francisco e João Hilbert, irmãos gêmeos filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert.

Sheila foi a loira do Tchan, substituta de Carla Perez e entrou no grupo baiano em 1998 através de um concurso realizado pelo "Domingão do Faustão", na Globo.



Em 1993, o produtor Paulo Borges, em parceria com a empresária Cristiana Arcangeli, criou o Phytoervas Fashion, a semente do que viria a ser o São Paulo Fashion Week anos depois. O evento aconteceu em um galpão na Vila Olímpia, zona oeste de São Paulo, por três dias e com nove desfiles ao total. O sucesso foi imediato.

A partir de 2001 o evento passou a usar o nome atual e com poucas edições já foi reconhecido como o maior evento de moda do Brasil e da América Latina, com temáticas relacionadas à identidade e cultura nacionais.