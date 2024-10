Lifetime anuncia filme inspirado no relacionamento de Taylor Swift e jogador americano

Lifetime divulgou a primeira imagem oficial do filme - Foto: Divulgação

Lifetime divulgou a primeira imagem oficial do filme - Foto: Divulgação

O romance entre a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano, Travis Kelce, virou inspiração para as telonas. O filme, divulgado pelo canal norte-americano Lifetime, terá a produção voltada para o Natal e se chamará “Christmas in the Spotlight”.

A narrativa vai contar sobre a pop star, Bowyn (Jessica Lord), que está em busca do cara “perfeito”. Nesse meio tempo, ela vai encontrar um jogador de futebol profissional nos bastidores de um dos seus shows. Durante o desenrolar da história, Drew anuncia que tem interesse em Bowyn, eles começam um relacionamento.

A sinopse oficial do longa questiona sobre os sentimentos fortes dos personagens, “será que eles podem durar sob os holofotes, especialmente quando ambos têm agendas tão agitadas?”.

A estreia será no dia 23 de novembro no canal Lifetime, às 20h. Ainda não há informações sobre a transmissão no Brasil.

Sobre Taylor Swift e Travis Kelce

O relacionamento dos dois teve início em 2023, e não demorou muito para a cantora começar a ir aos jogos do Kansas City Chiefs, apoiando o campeão do Super Bowl. Ambos são vistos nos eventos um dos outros regularmente.