Yuri Lima publica foto em quarto de hospital e brinca: 'Entendi o ficar sem dormir'

Em suas redes sociais, nesta terça-feira (15), Yuri Lima publicou uma foto no quarto do Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, após o nascimento da sua filha, Nala, fruto do seu relacionamento com a cantora Iza. Na legenda da publicação ele brincou: "Agora entendi o ficar sem dormir. Tudo sob controle".

Publicação de Yuri | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Na manhã do último domingo(13), Iza deu à luz Nala, sua primeira filha. Em sua rede social, a cantora publicou uma foto com a mão da pequena e a seguinte legenda: "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…", fazendo referência a música "Anunciação" do cantor Alceu Valença.



Primeira foto de Nala | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Yuri compartilhou a mesma imagem com os dizeres: "Basta eu encontrar você no caminho, um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando o meu olhar como um ímã. O meu coração é o sol, pai de toda cor, quando ele lhe doura a pele ao léu", dessa vez, referenciando a música "O leãozinho" de Caetano Veloso.



Durante a gestação, a artista publicou um vídeo anunciando a separação do casal por conta de uma traição por parte do jogador. Um mês após o ocorrido, Yuri foi visto frequentando a casa de Iza. Há boatos que os dois tenham reatado o relacionamento.