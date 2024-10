Deolane Bezerra expõe Blogueirinha e João Vicente de Castro após ser vítima de ironia

O clima pesou entre Deolane Bezerra, Blogueirinha e o ator João Vicente de Castro, depois que a advogada foi citada com ironia em uma entrevista no programa “De Frente com Blogueirinha”, nesta segunda-feira (14). O entrevistado, João Vicente de Castro, estava falando sobre a época que conheceu Fiuk e no meio da história brincou falando de Deolane, que por sua vez não gostou do tom usado.

O ator e humorista do Porta dos Fundos, estava falando sobre como Fiuk era “uma estrela de Hollywood”, quando se conheceram, por causa da movimentação que o artista fazia entre as fãs, segurança e da mídia e no final mencionou Deolane, para demonstrar a mudança na vida de Fiuk.

“Ele andava com segurança, num carro deste tamanho, protagonista de Malhação, gato pra cacete, pegando todo mundo… Era uma loucura. Hoje não. Hoje ele está namorando a Deolane, né? Deve estar bom”, diz o ator rindo junto com Blogueirinha.

Em seguida, a Blogueirinha fala: “Deve estar cheio de segurança também. Ele deve tá andando cheio de segurança também. Deve continuar a mesma coisa, só que por outros motivos”, ironizou. Esse trecho da entrevista logo chamou a atenção do público e principalmente de Deolane, que não demorou para responder.



“Primeiramente, gostaria de te falar que não te suporto, segundo, não vou ao seu programa ‘acho um bost@’ e terceiro, aproveitar o hype que vc tá precisando (suas maldades não estão colando mais)… Quarta e última… avisa pro seu convidado que o que ele quer, tá mole!”, escreveu Deolane em uma postagens nos stories do Instagram.

Além do texto, a advogada também compartilhou o print de mensagem de 2023, em que Blogueirinha havia convidado Deolane para participar do programa, mas que não obteve resposta. Para esquentar ainda mais o clima de tensão, a trilha sonora da postagem foi a música “24 horas por dia”, de Ludmilla, onde diz que, “Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agonia, fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia”.

Não satisfeita em responder a ofensa, a influenciadora também compartilhou com seus fãs, uma mensagem que recebeu de uma de suas seguidoras que contava o momento que teve com Blogueirinha.“Uma vez encontrei ela num show da (Deolane apagou o nome da artista) e fui oferecer o meu trabalho de unhas, encostei no ombro dela com um toque, e no meio de todo mundo, ela mandou eu não tocar nela, pq ela tinha nojo de hétero. Só para me deixar constrangida, fiquei mesmo, todos ao redor dela debochando de mim, eu estava ali na tentativa de conseguir um sim para divulgar o meu trabalho, e ela me humilhou na oportunidade que teve”, relata a mensagem da seguidora da advogada.