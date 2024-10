José de Abreu relembra filho falecido em homenagem emocionante no Dia das Crianças

José de Abreu revela fotos do filho Rodrigo - Foto: Reprodução - Instagram

José de Abreu revela fotos do filho Rodrigo - Foto: Reprodução - Instagram

Apesar da alegria que marca o Dia das Crianças, celebrado neste sábado (12), para alguns, a data traz à tona sentimentos de dor e saudade. Esse é o caso do ator José de Abreu, de 78 anos, que aproveitou o momento para relembrar seu filho primogênito, Rodrigo, falecido aos 20 anos. Em uma homenagem emocionante, o artista compartilhou com os fãs uma foto de Rodrigo ainda criança e desabafou sobre o luto que carrega desde então.



“Este foi minha primeira criança. Rodrigo. Morreu tragicamente aos 20 anos. Teria 54. Dor que não passa. Volta e meia pego seus documentos, cartas, escritos e me tranco no banheiro para chorar. Faz 33 anos. Enterrar um filho é a vida invertida”, disse o ator.

Rodrigo de Abreu faleceu em 1992, após cair da janela do prédio onde morava. Ele era fruto do relacionamento de José de Abreu com a advogada Neuza Serroni.