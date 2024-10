Cebolinha, do Flamengo, comenta boatos de traição e pede perdão à ex-esposa

Neste sábado (12), o atacante Everton Cebolinha publicou uma nota de esclarecimento após ser acusado de traição, depois do fim de seu casamento com Isa Ranieri. O agora ex casal ficou junto por oito anos e têm três filhos. O jogador do Flamengo negou o boato de que estaria namorando há 10 meses com outra pessoa e afirmou que seu maior foco, no momento, é reconquistar o amor de sua vida.

Cebolinha afirmou que conheceu outra pessoa quando já estava solteiro e reafirmou que nunca esteve envolvido em polêmicas e muito menos traição. O jogador, inclusive, pediu perdão à Isa Ranieri por toda a exposição gerada.

Cebolinha também disse que seu foco é voltar mais forte dessa contusão, que o lesionou em agosto, quando sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, na partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.



"Bom dia. Não queria estar vindo aqui para falar da minha vida pessoal e muito menos dar mais assunto pra tudo que está rolando e já tem feito tantos estragos. Mas pra deixar tudo muito bem resolvido, vamos aos fatos: eu não estou namorando e muito menos estive com alguém há 10 meses a não ser com Isa, conheci tal pessoa uma única vez e isso tudo aconteceu quando estávamos separados, já decididos e com advogados intermediando tudo. Infelizmente algumas coisas precisam acontecer para nos darmos conta do que realmente importa", iniciou o jogador.

"Deus sabe do meu coração e do quão destruído estou por dentro em função dessa exposição (assim como sei que ela também está e isso é o que mais me machuca). Nunca estive atrelado a polêmicas e muito menos em relação a traições", continuou o relato.

"Tenho minhas falhas, mas a última coisa que eu sempre quis foi expor meus filhos, minha família e principalmente a pessoa que foi e confesso que ainda é a minha base: Isa. O meu maior pedido de perdão é pra ela e o meu maior foco agora vai ser me recuperar dessa lesão, voltar ainda mais forte, recuperar o prestígio dela e reconquistar o amor da minha vida: a mãe dos meus filhos.", escreveu o jogador nas redes sociais", finalizou Cebolinha.