Ex-BBB Beatriz Reis interpretará vilã em nova produção da Globo

A ex participante do reality show Big Brother Brasil, Beatriz Reis de 24 anos, comunicou seus fãs nesta quinta feira (10), que conseguiu seu primeiro papel como vilã na carreira. Sem dar detalhes sobre o novo projeto, a jovem publicou uma foto nas redes sociais segurando um buquê de flores e uma carta.

"Meu Brasiiiil, não tô nem acreditando que mais um sonho vai se realizar em tão pouco tempo! Acabei de receber a notícia que estávamos esperando. Vem aí mais um personagem onde vou ter o prazer de interpretar uma vilã, como sempre sonhei. Mal posso esperar pra contar pra vocês!!", comemorou.

A influenciadora que e formada em teatro, vibrou com as novas oportunidades que vem recebendo após ser contratado pelo Globo. A atriz já fez uma participação na novela "Família é Tudo", onde interpretou a personagem Selminha Veneno e é a nova apresentadora do programa "Encontro com Patrícia Poeta".

Beatriz foi contratada pela emissora após mostrar um grande carisma na casa mais vigiada do Brasil.