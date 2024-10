A Fazenda 16: Raquel Brito aparece pela primeira vez após saída do reality

No último domingo (6), Raquel Brito saiu oficialmente do reality show A Fazenda após passar mal durante uma prova. Em suas redes sociais, a influenciadora deu notícias diretamente do hospital que está se recuperando.

A baiana tranquilizou os fãs ao avisar que está passando bem, além disso, ela aproveitou o momento para agradecer a equipe do programa que a socorreu. "Fui muito bem assistida, tenho que agradecer a Deus por estar comigo naquele momento, só ele sabe o que eu senti. Quero agradecer também a toda equipe do programa porque foi tudo muito ágil, me ajudaram muito", afirmou.

Em meio de diversas especulações sobre o que pode ter acontecido, Raquel pediu para o seu público parar de compartilhar teorias infundadas. "Só vou pedir para vocês que parem de especular coisas que não têm nenhum pingo de verdade. Não vou obter isso para mim. Só vou cuidar de mim. O que tem mais valioso aqui em jogo é minha saúde. Peço que vocês aguardem. A equipe vai se pronunciar em relação a tudo. Obrigada pelo carinho de vocês. Estou bem e vou permanecer assim"", pontuou a ex-peoa.

Momento da saída de Raquel do programa

Na prova de domingo, a irmã de Davi Brito estava correndo para finalizar uma ação, mas se mostrou sem fôlego ao colocar uma das mãos no peito e cair no chão. Adriane Galisteu, apresentadora da atração, perguntou se ela precisava de ajuda, e logo a equipe médica entrou no local. A jovem foi retirada do local em uma maca. No início da tarde de segunda-feira, após uma manhã focada na realização de exames, a emissora informou oficialmente que ela deixaria a competição.