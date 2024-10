Artista de Niterói lança quadrinhos com temática LGBTQIA+ em novembro

O quadrinista e ator Ellyan lança, em novembro, 'Vélox - O Campeão da Liberdade', personagem fictício que, através de muitas aventuras, traz à tona a temática LGBT, com a participação de outra personagem que homenageia a icônica cantora Pabllo Vittar, com o objetivo de valorizar e demonstrar que suas ações no combate à LGBTfobia são verdadeiros atos heroicos no mundo real. Além dela, outras personalidades conhecidas do público assumem seu lado heróico, na luta por uma humanidade mais consciente e visionária.

Em um cenário repleto de desafios, o protagonista Vélox enfrenta dilemas comuns a um super-herói, mas também explora questões de identidade, aceitação e empoderamento, refletindo a realidade de muitos jovens LGBT+. Além de ser uma história emocionante e cheia de aventuras, Vélox - O Campeão da Liberdade também terá como propósito trabalhar a diminuição das desigualdades sociais em diversos níveis educacionais e etários, bem como promover a empregabilidade e geração de renda para a comunidade LGBT+.

A HQ busca promover a visibilidade, o empoderamento e a representatividade da comunidade LGBT+, inspirando a luta contra a discriminação e incentivando a busca por uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva.

Além disso, é uma forma lúdica e educativa de informar sobre a diversidade de gênero, promovendo o respeito, a equidade de gênero e a valorização dos direitos humanos. Vélox quer alcançar um público amplo e diverso, especialmente os jovens, e contribuir para a diminuição das desigualdades sociais e o combate à LGBTfobia em diversas esferas da sociedade.



O lançamento é no evento Dia do Super-Herói Brasileiro 2024 que acontece dentro do Festival Niterói Expo Geek.

Prefácio

VÉLOX – O CAMPEÃO DA LIBERDADE é um passo significativo nessa grande jornada de inclusão e diversidade.

Ao longo da história, os super-heróis têm sido símbolos de esperança, coragem e justiça. Eles representam o melhor de nós, encorajando-nos a enfrentar nossos medos e lutar por um mundo melhor. Em VÉLOX – O CAMPEÃO DA LIBERDADE, celebramos não apenas a força e a bravura dos heróis, mas também a importância da representatividade no universo dos quadrinhos.

Este projeto nasce do desejo de se criar uma história empolgante e inspiradora protagonizada por um super-herói fictício cujas identidade e coragem refletem as lutas e vitórias da comunidade LGBTQIAPN+. Em um cenário repleto de desafios, Vélox não apenas enfrenta vilões poderosos, mas também explora questões de identidade, aceitação e empoderamento – dilemas com os quais muitos jovens LGBTQIAPN+ se defrontam diariamente.

A presença de figuras reais e inspiradoras, como a icônica cantora Pabllo Vittar, enriquece a narrativa e sublinha a importância de comemorar as conquistas depersonalidades LGBTQIAPN+ no combate à discriminação. Essas ações heróicas no mundo real são, sem dúvida, verdadeiros atos de coragem que merecem ser reconhecidos.

Fruto da dedicação e da paixão do quadrinista Ellyan, que nutre uma paixão por desenhos animados, além de ser uma aventura emocionante, a obra contém propósitos educativo e social muito claros: diminuir as desigualdades sociais, promover a empregabilidade e a geração de renda para a comunidade LGBTQIA+ e ser uma ferramenta de formação e informação sobre diversidade de gênero e orientações sexuais.

Influenciado por obras como Cavaleiros do Zodíaco e com uma trajetória marcada pelo lançamento do selo Meu Herói Entretenimento e a criação de personagens icônicos como o Capitão R.E.D. (Ellano), Ellyan é um defensor incansável dos quadrinhos nacionais e da valorização dos super-heróis.

Convido você a embarcar nessa jornada ao lado de Vélox. Juntos, vamos enfrentar preconceitos, celebrar a diversidade e lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva. Que esta história inspire coragem, orgulho e esperança em cada leitor, assim como meu querido amigo Ellyan me inspira! Boa leitura!

- Anderson Mahanski, cocriador das séries Super Drags (Netflix) e AnyMalu (Youtube/Cartoon Network/MAX)

Sobre Ellyan

A História em Quadrinhos (HQ) é uma ferramenta de formação e informação educacional sobre a diversidade de gênero e de orientações sexuais. O projeto VÉLOX - O CAMPEÃO DA LIBERDADE é uma iniciativa do produtor e ator Elenildo Lopes, que atende pelo nome artístico de Ellyan e reside em Niterói/RJ. Desde sua infância, nutre uma paixão pelos desenhos animados, e na adolescência, o anime Cavaleiros do Zodíaco tornou-se sua maior referência, despertando em seu coração o amor pelos super-heróis.

O autor ingressou no universo dos quadrinhos em 2007, ao lançar o site Meu Herói, dedicado à valorização dos super-heróis brasileiros. Em 2012, inspirado no filme Tropa de Elite, criou seu primeiro super-herói, o Capitão R.E.D, com uma HQ que obteve ótima receptividade. Para fortalecer a cena dos quadrinhos nacionais, fundou o Movimento D.Q.B - Democracia ao Quadrinho Brasileiro, discutindo políticas públicas e leis para apoiar as histórias em quadrinhos do país. Em 2014, lançou o DQB - Heróis Brasileiros: A ORDEM através de financiamento coletivo, ganhando visibilidade na mídia. Em 2016, reformulou o projeto, lançando o álbum ALFA - A Primeira Ordem, com personagens clássicos nacionais.

O super-herói Vélox foi criado para compor o álbum ALFA A Primeira Ordem, com o objetivo de homenagear os atletas das Olimpíadas e as personalidades LGBTQIA+ brasileiras, tão importantes nas lutas e conquistas políticas para a comunidade. O objetivo desta proposta é desenvolver o primeiro volume de uma história protagonizada pelo herói, ao lado de uma equipe com alguns dos melhores artistas do gênero do Brasil. O prefácio é do Character Designer, Animador, Co-Diretor Anderson Mahanski, co-criador da Animalu e Super Drags.

Na HQ , Ellyan surpreende com a estreia das três personagens inspiradas em personalidades - X(Xyz), inspirada na Xuxa, Elétrica, inspirada em Pabllo Vittar e Rainha, inspirada na jogadora Marta, ao lado de Vélox - O Campeão da Liberdade, na luta contra as desigualdades.

Nas palavras de Pabllo Vittar, que se sentiu lisonjeada com a homenagem: "É muito legal porque, além de ser fã dos desenhos, quadrinhos e séries animadas, é um jeito incrível de passar essa mensagem de igualdade, e mostrar também o tamanho da nossa força. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto que vai trazer tanta visibilidade para nossa luta", comemora o artista.

A obra foi produzida com recursos da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), por meio do edital público SMC 01/2023 de fomento direto às artes - Fomentão.