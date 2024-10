Ex-namorada comenta relacionamento de filho de Gal Costa com sua própria mãe: 'Talarica'

A vida do filho de Gal Gosta, Gabriel Costa Penna Burgos, ficou em evidência nos últimos tempos não só devido a briga pela herança da cantora, como pelos seus recentes relacionamentos. Um detalhe da vida pessoal do jovem de 19 anos chamou atenção do público.

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, afirmou que o jovem estava namorando uma mulher 30 anos mais velha, que seria sua ex-sogra. A mulher seria a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani, mãe da estudante de jornalismo Luisa Tonani. Após a repercussão do caso, a estudante falou sobre o assunto durante participação num quadro do programa "Paulo Vita Show".

Leia também:

Doença grave fez Raquel Brito deixar 'A Fazenda', segundo colunista de celebridades

Fãs alimentam esperança de retorno de Simone e Simaria, mas assessoria nega rumores



Luisa foi questionada pelo apresentador sobre o que a mãe dela falaria se estivesse ali. A menina riu e, sem graça, respondeu: "Ela mandaria um beijo e um abraço para o meu ex".



Confuso, o apresentador então pergunta se a mãe era apegada ao ex-namorado da filha. Constrangida, a jovem responde que eles estão super bem hoje, mas quem não está é ela.

"Terminei. Descobri que não é só amiga que é 'talarica'. Meio complicado", disse Luisa. Ao ser questionada se a mãe ficou com o namorado dela, ela fez um sinal positivo com a cabeça e encerrou dizendo que sua advogada iria matá-la por falar demais.

Em entrevista ao Fantástico no início do ano, Wilma disse que Gabriel era manipulado pela namorada, e foi então que o suposto relacionamento deles se tornou público.

"Gabriel namorava uma menina, bonitinha, e essa mulher, que era mãe da namorada, começou a seduzir o Gabriel. É evidente que ela queira que o Gabriel fosse o herdeiro, e que ela administre os bens dele", declarou a viúva de Gal Costa.

No início de 2024, Luisa fez um desabafo em seu perfil no X: "Deus, me tira essa vontade de explanar para a mídia o que esse metido a filho de famoso anda fazendo comigo. Vontade de expor todas as atrocidades que minha mãe anda fazendo para Deus e o mundo".