Doença grave fez Raquel Brito deixar 'A Fazenda', segundo colunista de celebridades

Já foi anunciado que Raquel Brito está oficialmente fora da competição de A Fazenda 16, na Record. Mas o real motivo sobre a saída ainda continua a render muitas especulações, ganhando espaço no programa 'A Tarde É Sua', de Sônia Abrão, na Rede TV, nesta segunda-feira (7).

Segundo Gabriel Perline, um dos colunistas da Roda de Fofocas, a irmã de Davi passou por uma bateria de exames e recebeu um diagnóstico inesperado, tanto por ela quanto pelos responsáveis do reality show. Ainda de acordo com o jornalista, Raquel Brito, de 23 anos, está com cardiopatia.

Afinal, o que é cardiopatia? - Segundo especialistas, o diagnóstico aponta doenças e condições que afetam o coração, além do sistema vascular de pacientes de qualquer idade. Ele vem de nascença ou, então, adquirido ao longo da vida. Porém, nos casos mais graves, como apontou a publicação, pode levar à morte, se não tratado corretamente.

Leia também:

Maestro Júnior tem cordão de ouro roubado na Barra da Tijuca

Polícia procura envolvidos na morte de funcionário de empresa petrolífera em São Gonçalo