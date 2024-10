Camila de Lucas se impressiona com a foto no seu e-Título

Os eleitores estão se impressionando com as fotos que aparecem no e-Título e com a influenciadora Camila de Lucas não foi diferente. A famosa usou as redes sociais para manifestar sua surpresa e descontentamento com a imagem escolhida, o que gerou muita risada entre seus seguidores. A influenciadora alega que a fotografia foi tirada sem que ela se lembrasse, o que despertou a curiosidade dos seguidores.

No primeiro momento, a influenciadora havia decidido utilizar o título de eleitor de forma física, mas mudou de ideia depois de perceber que muitas pessoas estavam recorrendo a versão digital do documento. Ainda espantada com a situação, Camila disse que a fotografia foi tirada e inserida no sistema sem que ela notasse. “Nem lembrava que tinha feito essa foto!”, relatou ainda assustada com a própria imagem.

Leia também:

'Benjamin Button da vida real': Sammy Basso morre aos 28 anos

Candidato a vereador é preso por corrupção eleitoral em ação do TRE-RJ em Búzios



A situação inusitada que a influenciadora passou, se tornou uma das mais comentadas nas redes sociais da influenciadora, o que causou curiosidade do público em saber qual imagem gerou tanto impacto sobre Camila.