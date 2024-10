'Benjamin Button da vida real': Sammy Basso morre aos 28 anos

Sammy Basso, conhecido como 'Benjamin Button da vida real', faleceu, aos 28 anos, após passar mal enquanto jantava com amigos em um restaurante, na noite desse sábado. Ele é conhecido por ser o sobrevivente mais longevo da condição rara progéria ou síndrome de Hutchinson-Gilford - marcada pelo envelhecimento precoce. A notícia foi divulgada pela Associação Italiana de Progéria, neste domingo (6).

“Hoje a nossa luz, o nosso guia, apagou-se. Obrigada, Sammy, por nos fazer parte desta vida maravilhosa”, anunciou a Associação através de publicação em rede social.

História de Sammy

O jovem nasceu na cidade italiana de Schio, na região de Veneto, em 1995. Com apenas dois anos de idade, Sammy foi diagnosticado com Progéria, uma mutação genética progressiva que faz com que as crianças envelheçam rapidamente. Em 2005, ele e seus pais fundaram a Associação Italiana de Progéria.

A história de Sammy ganhou notoriedade através do documentário Sammy’s Journey, da National Geographic. A obra relata sua jornada pela Rota 66, nos Estados Unidos, com seus pais e um de seus melhores amigos, Riccardo. Sua história também foi marcada por sua longevidade, já que o tempo de vida médio de uma pessoa com a doença é de 14 anos para meninas e 16 anos para meninos.