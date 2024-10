Morre no Rio, aos 88 anos, ator Emiliano Queiroz

Morreu nesta sexta-feira (04), aos 88 anos, Emiliano Queiroz, ator com mais de 70 anos de carreira e uma longa trajetória na TV e no teatro. O artista sofreu uma parada cardiorrespiratória nesta madrugada, de acordo com a assessoria. Ele passou dez dias internados na Clínica São Vicente da Gávea, na Zona Sul do Rio, e havia recebido alta na última quinta (03).

Emiliano precisou ser internado para colocar três stents no coração. Ontem (03), ele foi liberado para casa e, nesta quinta (03), chegou acordar e tomar um banho logo no início da manhã. No entanto, pouco depois, ele começou a se sentir mal e foi levado às pressas para o hospital. A equipe médica chegou a tentar reanimá-lo, mas o ator não resistiu e faleceu por volta das 10h.

Cearense, o ator iniciou a carreira na infância, com a estreia em um programa de rádio aos 8 anos de idade. Mais tarde, ele estreou no teatro e na televisão. Ao longo da trajetória, atuou em mais de 70 atrações de TV, entre novelas e seriados, além de participar de mais de 60 peças e 60 filmes. Seus últimos trabalhos foram uma participação na novela "Além da Ilusão", em 2022, e uma ponta no filme "Avenida Beira Mar", previsto para estrear nos cinemas em novembro.



Emiliano deixa a esposa, a advogada Maria Letícia, com quem era casada há 51 anos, além de quatorze filhos que ajudou a criar, oito netos e três bisnetos. A data e o horário do velório ainda não foram confirmados.