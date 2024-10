Após sofrer queda, cantor Tom Zé recebe alta

O cantor e compositor Tom Zé, de 87 anos, recebeu alta hospitalar na noite desta quarta-feira (02). Conhecido pelos sucessos no movimento tropicalista, o artista sofreu uma queda no mês passado e estava internado desde o último dia 22 de setembro, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Em publicação nas redes sociais, o cantor comunicou que, apesar de deixar o hospital, o artista vai continuar o tratamento por mais dois meses em casa. "Alta não quer dizer cura. Serão 2 meses de cuidados para os quais os médicos acharam melhor o ambiente de casa, com procedimentos de fortes resguardos. Mas eles descobriram do que se trata", escreveu o artista, que teceu elogios a equipe médica da unidade de saúde, chefiada pelo Dr. Feres Haddad.

"Gratidão profunda deste que está convalescendo, não pode receber visitas e sente muita saudade de cada pessoa que faz parte de sua vida!", concluiu o artista, em nota. O último trabalho musical do artista foi o álbum Língua Brasileira, lançado em 2022.