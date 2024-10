Médico se declara culpado por oferta de ketamina a Matthew Perry, quase um ano após sua morte

A morte do ator está perto de completar um ano - Foto: Reprodução

A morte do ator está perto de completar um ano - Foto: Reprodução

Próximo de completar um ano da morte do ator Matthew Perry, conhecido mundialmente por interpretar Chandler Bing na série "Friends" (1994-2004), o médico Mark Chavez, de 54 anos, declarou-se culpado no Tribunal Federal em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (2). Ele foi acusado de oferecer ketamina ao artista, substância que causou sua morte por overdose.



De acordo com informações da denúncia, Chavez atuava em uma clínica que fabricava e fornecia a droga sem a devida autorização. O Dr. Plasencia, que recebia as substâncias, entregava-as a Perry, tornando-se um dos acusados pela morte do ator.

Leia também:



Momentos de terror: Clientes sofrem assalto dentro de loja de departamento em Alcântara

Cid Moreira, a icônica voz do jornalismo brasileiro, morre aos 97 anos

O caso ainda envolve outros réus, como o assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa, e um conhecido do ator, Erik Fleming. Se condenado, Mark pode enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão, com o resultado da sentença previsto para ser divulgado em abril de 2025, segundo a emissora britânica BBC.



A ketamina é um anestésico utilizado no tratamento de ansiedade e depressão. No entanto, seu uso recreativo tem crescido, o que pode resultar em efeitos colaterais graves, como alucinações e sentimentos de dissociação.



O ator

Matthew Perry nasceu em 19 de agosto de 1969, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Com seu papel de maior destaque na carreira, como Chandler Bing, ele conquistou três prêmios e cinco indicações. Perry também atuou na série dramática "The West Wing" (1999-2006).

O ator foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa em 28 de outubro de 2023. Exames realizados em seu corpo indicaram uma alta concentração de ketamina.