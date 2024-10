Aos 54 anos, Luciana Gimenez pensa em engravidar novamente

Aos 54 anos, a apresentadora Luciana Gimenez confessou estar cogitando tentar uma nova gravidez. Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-modelo declarou que tem interesse em ter mais um filho. Ela já é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, fruto da relação com o cantor Mick Jagger, e Lorenzo Gabriel, de 13, filho do casamento com o empresário Marcelo Carvalho.

"Estou pensando em ter outro filho. Estou pensando em engravidar. Juro. Comecei a pensar nisso porque meu filho está com 13 anos. Estou realmente pensando nisso, pra te falar a verdade", disse a apresentadora. Solteira, ela disse que não gosta de estar solteira e que gostaria de iniciar um novo relacionamento.

Leia também:

➢ Gretchen surge sem próteses capilares e surpreende internautas; Veja!

➢ Médico se declara culpado por oferta de ketamina a Matthew Perry, quase um ano após sua morte

"Sou um pouco exigente. Não sou dessas que ficam com alguém só por ficar. Não consigo, gosto muito de mim para ficar com alguém que eu não ache incrível. Normalmente, me relaciono com homens mais jovens porque minha cabeça é muito jovem. Gosto de ir a festas até a madrugada. Os homens projetam uma complexidade em mim que não procede, aí já digo que isso não me pertence e essa não sou eu. Mas não gosto de estar solteira. Prefiro estar em um relacionamento. Espero namorar em breve e, quem sabe, com o pai do meu filho", revelou Luciana.