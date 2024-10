Momentos de terror: Clientes sofrem assalto dentro de loja de departamento em Alcântara

Uma unidade das Lojas Americanas, localizada no bairro Alcântara, em São Gonçalo, foi vítima de um assalto na tarde da última terça-feira (1). De acordo com relatos de uma vítima, os criminosos estavam armados e invadiram o estabelecimento anunciando o assalto, realizando, em seguida, o roubo do dinheiro do caixa e também de pertences pessoais dos clientes que estavam no local.



"Resolvi entrar para ver os preços de alguns produtos e comprar um chocolate para minha filha. Quando eu estava no caixa, a menina pediu para que eu ficasse calma e parada, pois estava tendo assalto na loja. Rapidamente joguei meu celular para ela esconder na lixeira e joguei minha bolsa para trás do balcão. Era mais de um assaltante e como estavam armados, logo começaram a pegar o dinheiro dos caixas. Me mostraram a arma duas vezes e me revistaram, até que um deles mandou o outro pegar minha mão e tirar minha aliança de ouro que tenho há 13 anos, e meu anel de aço inox com uma pedrinha de cristal em cima", relatou a operadora de caixa e moradora de São Gonçalo, Caroline, de 36 anos.

Mão de Caroline após ter os anéis arrancados pelos criminosos | Foto: Arquivo OSG

Caroline viveu minutos de tensão ao lado da filha, e com o nervosismo ao encarar a ação dos criminosos, chegou a torcer o pé, precisando de atendimento médico em uma UPA.



"Machuquei feio o meu pé e amanheci com ele doendo muito, inchado e com meus nervos abalados demais. Estou com crise de ansiedade atacada, falta de ar e medo de sair na rua", contou a cliente.

Ainda de acordo com relatos da vítima, essa não é a primeira vez em que a loja de departamento passa por momentos de insegurança.



"Outros clientes também foram assaltados. Teve um senhor que tentou sair da loja e um dos assaltantes falou que ninguém iria sair de lá, que era um assalto. A própria menina da loja, a funcionária do caixa, disse que assaltos são muito comuns por ali, e que os criminosos já foram até mesmo vestidos de gari para assaltar o estabelecimento", contou Caroline.

A vítima só conseguiu realizar o agendamento para registrar a ocorrência, de maneira virtual, para sexta-feira (4), na 72ª DP (Mutuá).

"Estou desde ontem tentando fazer o R.O online, mas só estava dando erro. Coloquei por diversas vezes o endereço de onde ocorreu o fato, mas só me jogaram, automaticamente, para a delegacia de outro bairro", contou Caroline.

Agendamento realizado por Caroline para registrar a ocorrência | Foto: Arquivo OSG

Procurados pela reportagem, investigadores da 74ª DP (Alcântara) informaram, de maneira extraoficial, que os responsáveis pela unidade das Lojas Americanas só costumam registrar a ocorrência após alguns dias do ocorrido, pois inicialmente fazem o levantamento de todo o prejuízo em consequência do assalto. Os agentes garantiram ainda que essa não é a primeira vez que o estabelecimento é vítima de assalto, informando ainda que a ação de não registrar a ocorrência logo após o roubo é incorreta e que os responsáveis serão advertidos.

Também procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, as Lojas Americanas informou: "A Americanas informa que acionou as autoridades e que nenhum funcionário ou cliente ficou ferido. A companhia segue colaborando com órgãos competentes para a elucidação do caso".