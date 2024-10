Gato Preto revela que Bia Miranda interrompeu a gravidez

O influenciador Gato Preto pegou os fãs de surpresa ao anunciar que a ex-namorada e também influenciadora, Bia Miranda, interrompeu a gravidez. A informação chegou ao público quando o rapaz gravou um story no Instagram, desabafando sobre a situação.



"Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa. Ela já está seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto no meu canto", disse Gato Preto.

story no Instagram de Gato Preto | Foto: Divulgação

Leia também:

Ozempic: prefeito do Rio promete distribuição do medicamento genérico na rede pública de saúde

Homem é preso após ejacular em passageira dentro de trem na Zona Norte do Rio

A notícia repercutiu rapidamente nas redes sociais, o que levou muitos seguidores a especularem sobre a veracidade da gravidez e a criticarem Bia Miranda pela atitude da jovem.

Em um dos comentários feitos na página de fofoca Gossip do Dia, o usuário insinuou que toda a situação poderia ser truque de marketing. "Ela nem teve criança nenhuma, tudo marketing para depois divulgar 'tigrinho'".

Bia Miranda ainda não se pronunciou.