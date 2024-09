Imagem de segurança mostra MC Ryan SP agredindo mãe de sua filha

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o funkeiro paulista Mc Ryan, de 23 anos, agride com chutes Giovanna Roque, de 25, ex namorada e mãe da filha do artista. A agressão ocorreu no dia 21 de abril deste ano, eles são pais de uma menina de 9 meses.

Na imagem, é possível ver a modelo sentada no chão onde tem roupas espalhadas e o cantor a agredindo com um chute. De acordo com o portal "Léo Dias", que teve acesso ao registro da câmera, Ryan admitiu a agressão contra Giovanna: "Sei que errei", disse o cantor.

Em julho do ano passado quando a blogueira ainda estava grávida o casal terminou a relação. Em julho deste ano eles reataram, mas não durou muito tempo.

No dia 12 de setembro, Giovanna anunciou mais um término com o cantor: "Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Ryan não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto particular, mas já estou poupando futuras notícias, suposições e piadas… Somos pais da Zoe e essa é a única razão de vínculo que possa existir. Peço, assim, que não me relacionem a nada do mesmo. Obrigada", escreveu a modelo em postagem no seu Instagram.

Recentemente ela já havia compartilhado um desabafo nas redes sociais, chorando ela se defendeu de ataques e da acusação de que só teria se envolvido com o funkeiro por interesse. : "Já escutei tanta merda, que sou interesseira, que sou isso, sou aquilo. Vocês não fazem nem ideia da metade. Tem hora que a gente explode. Tenho que aguentar tanta coisa, tanto comentário ruim, tanta suposição, e vocês não fazem ideia da pessoa que eu sou. Não sou nada do que vocês falam, juro de coração", disse.

"Não sou a vilã aqui, não quero nada de ninguém, nunca quis nada de ninguém. Sempre trabalhei e sempre paguei as minhas coisas. E estou cansada de ficar ouvindo tanta merda. Eu queria estar com a minha família e, se não estou, não é por culpa minha", finalizou.