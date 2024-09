Adeus, Minerva! Morre aos 89 anos Maggie Smith, icônica estrela de “Harry Potter” e “Downton Abbey

Uma das estrelas do filme “Harry Potter”, Maggie Smith, morreu nesta sexta-feira (27), aos 89 anos. A atriz também fez história na série “Downton Abbey”. A confirmação da notícia foi feita pelos filhos da britânica, Toby Stephens e Chris Larkin, à BBC, que não divulgaram a causa da morte.



"É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final", informa o comunicado.

"Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital por seu cuidado e gentileza incansável durante seus últimos dias. Agradecemos por todas as suas mensagens gentis e apoio, e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento", finaliza.

A atriz recebeu a honraria de “Dama” da Ordem do Império Britânico em 1990 e, em 2014, foi premiada com a Ordem dos Companheiros de Honra por sua contribuição ao teatro. Com 60 anos de carreira, Maggie conquistou dois Oscars, quatro Emmys e um Tony, entre diversos outros prêmios.



Maggie Smith ganhou grande atenção e carinho do público mais jovem por sua atuação como Minerva McGonagall na franquia “Harry Potter” (2001-2011) e por dar vida à Condessa Violet Crawley na série "Downton Abbey" (2015-2022). Nascida em Essex, no Reino Unido, Margareth Smith começou sua carreira em 1950, destacando-se não apenas nos palcos britânicos, mas também estrelando diversos papéis na Broadway.



Entre os anos de 1967 e 1975, a atriz foi casada com o ator Robert Stephens e desse relacionamento teve dois filhos, Chris e Toby. Maggie se casou mais uma vez, em 1975 com o dramaturgo Beverley Cross, e ficou casada até a morte dele em 1998.