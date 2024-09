Centro de Cultura Raul de Leoni recebe exposição do fotojornalista Evandro Teixeira

Neste sábado (28), às 19h, o Centro de Cultura Raul de Leoni, em Petrópolis, irá receber a exposição “Evandro Teixeira, Fotojornalismo e Ditadura: Brasil 1964/Chile 1973”, que irá mostrar os registros do fotógrafo durante as ditaduras do Brasil e do Chile.

O evento, aberto ao público, terá uma mesa redonda com a participação de Ivo Lesbaupin, teólogo e doutor em Sociologia, e Magali do Nascimento Cunha, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação. A exposição faz parte do projeto "2024: Valores da Democracia Hoje".

Quem foi Evandro Teixeira?



Evandro é um fotojornalista nascido em Irajuba, na Bahia. Seu trabalho é marcado por registros importantes da história do Brasil e do mundo, como a ditadura militar de 1964- quando entrou no Forte de Copacabana e testemunhou a chegada ao local do general Humberto Castello Branco - as manifestações estudantis de 1968 - quando fotografou a passeata dos cem mil - a ditadura chilena em 1973, a visita da Rainha Elizabeth II e do papa João Paulo II no país, entre outros. Ao longo de sua trajetória, o jornalista conquistou prêmios como da Sociedade Interamericana de Imprensa, em 1969; de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, em 2010; e Brasil Fotografia, em 2016.

O projeto “2024: Valores da Democracia Hoje” é uma iniciativa da Associação do Amigos do Dr. Alceu/AADA, do CAALL, da Casa Stefan Zweig, Faculdade Arthur Nelson de Sá Earp/FASE, do Grupo Pró-Memorial Casa da Morte/GPMCM, Instituto Municipal de Cultura/IMC, da Livraria Nobel,do Museu Imperial, da Universidade Cândido Mendes/UCAM, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ e da Universidade Federal Fluminense/UFF.

O Centro de Cultura Raul de Leoni fica localizado na praça Visconde de Mauá, número 305, no centro de Petrópolis.