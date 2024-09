Antonia Fontenelle comenta pedido de prisão de Gusttavo Lima

A influenciadora Antonia Fontenelle comentou, por meio de suas redes sociais, o caso envolvendo o cantor Gusttavo Lima. O sertanejo teve sua prisão decretada pela Justiça de Pernambuco em operação envolvendo lavagem de dinheiro em jogos de aposta ilegais. Segundo inquérito, as empresas de Gusttavo são investigadas de ocultar valores e de receberem R$49,4 milhões de bets.

Em seus stories, Antonia avaliou a repercussão da situação e afirmou que 'todo mundo vai rodar'. "Venho falando isso, não é de hoje, dizendo que quando o bicho pegar mesmo não vai ter Gusttavo Lima certo, não tem Felipe Neto certo, Neymar certo, enfim, vai todo mundo rodar. No Brasil, as pessoas estão acostumadas com 'tem grana, não dá em nada'. Fiz um vídeo dedicado à Virgínia semana passada. Virgínia, você tem três filhos pequenos, todos os nomes que falei não foi à toa. Depois não digam que eu não avisei", argumentou.

Logo após o comentário, Fontenelle fez críticas a famosos que promovem jogos de azar na internet, citando o caso Deolane Bezerra. "Preciso parabenizar, porque pela primeira vez no Brasil algo está funcionando. Não adianta achar que dinheiro compra tudo, porque não compra. Já temos Deolane presa, Gusttavo Lima agora com mandado de prisão. Para que, gente? Família margarina, com filhos pequenos, um puta cantor, um cara amado pelo Brasil. Para que fazer isso? É para vocês entenderem que o que estão fazendo é contravenção via internet. O que vocês fazem é errado, criminoso. Tem mais gente para rodar. Vocês vão ver aí. Avisei", concluiu.



O cantor foi para os Estados Unidos na véspera do seu mandato de prisão | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Prisão de Gusttavo Lima



Na última segunda-feira(23), o cantor teve o pedido de prisão decretado pela Operação Integration, que também prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas online e jogo do bicho. Segundo a Polícia Civil, os investigados ocultam bens de origem ilícita, como carros, aeronaves e imóveis que foram firmados como forma de lavagem de dinheiro.