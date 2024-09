Juliette rebate críticas sobre seu corpo

A ex-BBB e influenciadora Juliette desabafou nas redes sociais sobre as críticas que recebeu em relação ao seu corpo após suas aparições no Rock in Rio 2024, no último domingo (22).

Embora a artista receba muitos elogios nas redes sociais sobre sua aparência, depois de participar do evento, ela passou a ser alvo de críticas devido a uma suposta flacidez na barriga. Juliette usava uma roupa ousada e recortada durante o festival e, ao conceder entrevista ao Gshow, foi alvo de comentários maldosos sobre a flacidez, principalmente na região da barriga, nos comentários do vídeo.

Leia também:

Show em Niterói traz reflexão sobre as relações humanas atuais

Niterói recebe evento para celebrar inclusão no Teatro Popular Oscar Niemeyer

Após tomar conhecimento dessas críticas, Juliette fez um desabafo em suas redes sociais nesta segunda-feira (23), assumindo suas imperfeições em um vídeo.



"Ontem, fui ao Rock in Rio e usei uma blusa que marcava a barriga. Fui ler os comentários de uma entrevista que dei, e a maioria era sobre a flacidez da minha barriga. Sim, eu tenho flacidez na barriga, tenho celulite, estrias. E sabe o que isso muda na minha vida e na sua? Nada!", iniciou a artista.



Em seguida, Juliette aproveitou para trazer à tona uma reflexão importante sobre as queimadas que afetam o país, provocando alterações climáticas e cobrindo cidades com fumaça.

"Se não tivesse falado sobre a minha flacidez no início, muita gente nem estaria aqui. Isso não é normal. O mais chocante é que a maioria das queimadas são provocadas por ações humanas, e não naturais, ou seja, incêndios criminosos. O que a gente faz?' Também quero saber. A minha função como cidadã é exatamente essa", disse.



"Falar sobre isso, abrir os olhos para isso, é buscar soluções, respostas dos nossos governantes, é fiscalizar. Porque eu vivo tranquilamente com a minha flacidez da barriga, as características normais do meu corpo, mas com o meio ambiente devastado, não vamos sequer sobreviver", Juliette finalizou, e ganhou apoio de várias outras artistas, como Carolina Dieckmann, Alice Wegmann e Grazi Massafera.