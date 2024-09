Deputada Erika Hilton detona Jojo Todynho em entrevista e á chama de traidora

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) fez uma participação no programa "De frente com Blogueirinha" nesta segunda feira (16). Na ocasião a deputada detonou a influenciadora Jojo Todynho e a chamou de traidora, afirmando que Jojo se aproveitou de pautas da comunidade LGBTI+ para impulsionar a carreira e ganhar dinheiro.

"Eu compartilhei uma publicação sobre ela, chamei ela de traidora que é o que ela é. Porque assim, tem trans de direita, negro de direita, indígena de direita, tem tudo de direita. E faz parte do processo democrática, faz parte da democracia. Não é porque ela é uma mulher, negra, gorda, vinda da periferia que ela não pode ser de direita. Não é sobre isso", iniciou.

"Mas, sabe qual a diferença dela para todas essas pessoas que eu citei agora? É que nenhuma delas usaram a agenda e a pauta das pessoas LGBT, dos seus direitos, para fazer trampolim para chegar até lá". E você acha que a Jojo fez de trampolim?", questionou Blogueirinha. "Eu acho? Todo mundo viu. Ela saiu de 'Que tiro foi esse, viado?'. Para: 'Vamo se aliar em quer dar tiro em viado'", disse a deputada.

As declarações aconteceram após Jojo participar de um evento e tirar fotos ao lado de Alexandre Ramagem (PL) e Michele Bolsonaro. No domingo a cantora afirmou em uma live no Instagram que, pretende tirar de todas as plataformas digitais sua música "Arrasou viado", que foi feita em apoio á comunidade gay. Ela ainda afirmou ser uma mulher preta de direita e que irá se candidatar em 2026.

Após a repercussão da entrevista, a cantora surgiu em suas redes sociais rebatendo a parlamentar: "Qual foi a bandeira que eu levantei? Pedir respeito não é levantar bandeira. Respeito é um dever de todos. Ninguém é obrigado a gostar, mas respeitar todo mundo é obrigado. Vocês querem falar da minha cor. 'Ah, como é que pode uma mulher preta...', mas como é que pode uma mulher preta ter se f*d*d* tanto e não ter ninguém para ajudar? Cadê vocês para me ajudar naquela época?".

"Educação você também não tem, porque educação é quando a gente respeita a opinião dos outros. Educação é quando a gente se coloca no lugar dos outros. Você, como uma mulher trans e negra, não tem respeito? Mas você gosta de cobrar respeito. Porque você é a primeira a fazer o discurso: 'Não tolerarei'. Então, eu tenho que tolerar? Eu também não tolerarei!", disse Jojo.