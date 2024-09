Tito Jackson, ex- Jackson Five, morre aos 70 anos

Toriano Adaryll Jackson de 70 anos, mais conhecido como Tito Jackson, morreu no último domingo (15), nos Estados Unidos. O músico era irmão do “Rei do Pop” Michael Jackson (1958-2009), e foi um dos integrantes do grupo musical Jackson Five, com os outros irmãos.

De acordo com informações da mídia norte-americana, Tito Jackson faleceu após ser vítima de um ataque cardíaco no momento em que dirigia, saindo do Novo México para Oklahoma.

“É com o coração pesado que anunciamos que nosso amado pai, o membro do Hall da Fama do Rock & Roll Tito Jackson, não está mais conosco. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que se importava com todos e seu bem-estar”, informaram Tj, Taj e Taryll, filhos do músico em uma publicação nas redes.



O músico Tito Jackson cantava no ramo do blues desde que ficou conhecido no Jackson Five, criado em 1964, junto de Michael, Jermaine, Jackie e Marlo. As principais canções do grupo são: I Want You Back, ABC, The Love You Save e I’ll Be There.