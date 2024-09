Noras de Angelica e Luciano Huck despertam curiosidade dos internautas

O casal de apresentadores Angelica e Luciano Huck, pais de Joaquim, Benício e Eva, ganharam duas integrantes à família: Manoela Esteves e Duda Guerra. As noras dos artistas vem provocando uma certa curiosidade dos internautas, principalmente após o primeiro fim de semana do Rock in Rio, onde Duda "causou" ao surgir na área vip do evento com o namorado Benício, ambos de 16 anos, oficializando publicamente o relacionamento.



O filho "do meio" dos apresentadores está namorando há pelo menos quatro meses com a adolescente, que triplicou o número de seguires no Instagram em menos de 24 horas.

Leia mais:

Duda Guerra já dava indícios de que estava no caminho para se tornar influenciadora na rede social e também no TikTok, onde, além das dancinhas típicas, mostra sua rotina de treinos, escola e tutoriais de beleza.



Um pouco mais tímida, com o perfil "trancado" nas redes sociais, a nora mais velha de Angelica, Manoela Esteves, 19 anos, que namora com o herdeiro Joaquim, filho mais velho do casal de artistas, também mostra suas dicas de maquiagem no TikTok e até arrisca umas dancinhas. Os dois começaram a namorar em 2021, quando tinham a mesma idade de Benício e Duda.

Enquanto Duda tem uma ou outra postagem com Benício, inclusive mostrando os dotes culinários do casal, Manoela mantém seu namoro de três anos longe dos holofotes e dos seguidores.