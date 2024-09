Império Serrano faz evento em homenagem a Arlindo Cruz

Na próxima terça-feira(17), a escola de samba Império Serrano fará uma homenagem ao cantor e compositor Arlindo Cruz. O evento, "Um Samba para Arlindo Cruz", busca enaltecer o trabalho do artista, que completou 66 anos no último sábado(14). A entrada será gratuita e os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

Arlindinho, cantor e filho do homenageado, será o anfitrião da noite e trará para a quadra da escola uma grande roda de samba com nomes de peso. A festa levará os maiores sucessos do sambista, que marcaram toda uma geração e continuam emocionando públicos por todo o país. Vale lembrar que o artista foi enredo da Império no Carnaval de 2023.

A celebração será realizada na quadra do Império Serrado a partir das 18h, na Avenida Ministro Edgard Romero, número 114, em Madureira.