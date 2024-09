Cantor Toni Platão é internado no Rio: "minha conta chegou"

O cantor e compositor Toni Platão, de 61 anos, precisou ser internado às pressas por conta de um problema cardíaco. O artista usou seu perfil no Instagram, neste sábado (07), para comunicar aos fãs seu estado de saúde. Por conta da internação, Toni precisou adiar todos os shows previstos para setembro.

Segundo Toni, ele passou mal por conta de uma obstrução nas artérias carótidas. "Venho aqui comunicar que, como sempre uma hora ela chega, a minha conta chegou e tô pagando agora. Depois de anos de tabagismo, minhas carótidas pediram arrego, entupiram. No momento me encontro internado", escreveu o músico.

Leia também:

➢ Cinema Icaraí, em Niterói, levará nome de Sérgio Mendes



➢ Festival de Veneza tem filme brasileiro com grandes expectativas de premiação

Por conta do entupimento, ele vai precisar ser submetido a uma cirurgia para a inserção de um stent, prótese colocada no coração para facilitar a passagem do fluxo sanguíneo em casos de obstrução. "Estou fazendo tudo para sair dessa o mais brevemente possível para cumprir as apresentações que caíram. Tudo dando certo, outubro já está logo ali. Com fé nos deuses e na eficiente equipe médica que me assiste, estarei lépido e fagueiro para voltar ao que justifica a minha vida: cantar. Beijos para todos", concluiu o artista.



Toni Platão começou a carreira musical nos anos 1980, como vocalista do grupo de rock "Hojerizah". Nos anos 90, ele iniciou sua carreira solo, marcado por canções mais ligadas à MPB e à soul music americana. Seu mais recente trabalha foi o terceiro volume do projeto "O Amor Segundo Herbert Vianna", em que faz releituras de canções do vocalista da banda "Os Paralamas do Sucesso".