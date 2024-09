Juliette é hospitalizada e nega rumores de gravidez

Nesta terça-feira (3), a campeã do "BBB 21", Juliette, revelou nas redes sociais que passou mal e precisou ser hospitalizada. A cantora aproveitou para informar aos fãs que não poderá comparecer a um evento importante.

"Eu sigo na mesma, passei mal a noite toda. Estou tomando todos os medicamentos que o médico recomendou, e ele está enviando equipes para me atender e administrar soro. Mas não vou à festa do Spotify hoje. Já estava com a mala pronta, a roupa escolhida, e estava prestes a ir para o aeroporto, mas não tenho a menor condição de viajar. Se eu passar mal no avião ou na festa, seria complicado", relatou.

Leia também:

Dez dias após incêndio, comerciantes do Ceasa ainda sofrem as consequências da destruição

Candidato a vereador morto em Tanguá será enterrado nesta quarta-feira (4)



Juliette nega possível gravidez



Ciente de que sua ausência poderia gerar rumores sobre uma possível gravidez, Juliette fez questão de negar a hipótese.

"Tinha gravações e outros compromissos em São Paulo que também precisei cancelar. Estou rezando para melhorar, vou ficar quietinha aqui. A pessoa não pode adoecer que vocês já começam a dizer que é gravidez. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que recebi: 'É gravidez, é gravidez'. Não é, minha gente! Não é não", esclareceu.

Vale destacar que Juliette já havia mencionado anteriormente que sofre de um problema no joelho, chamado condromalácia patelar, uma condição que causa o amolecimento da cartilagem e provoca fortes dores.