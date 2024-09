Porto da Pedra coroa nova rainha de bateria

O lançamento do enredo e o início da disputa de sambas para o Carnaval 2025 também marcou o evento - Foto: Divulgação

Andrea de Andrade, 38 anos, foi coroada a mais nova rainha da bateria Ritmo Feroz, da Unidos do Porto da Pedra, no último sábado (31). Na festa organizada pela escola de São Gonçalo, a influenciadora realizou uma apresentação especial. O evento ainda contou com uma roda de samba, DJ e um show de Jorge Aragão. "Foi uma festa única e emocionante", afirmou a nova rainha.

O lançamento do enredo e o início da disputa de sambas para o Carnaval 2025 também marcou o evento, realizado na quadra da agremiação, no bairro de mesmo nome.



"Meu tigre vem coroar", escreveu a influenciadora na legenda de uma publicação no Instagram. Anunciada como nova rainha em junho deste ano, Andrea já tinha ocupado o mesmo posto na Mocidade Independente de Padre Miguel e no Império de Casa Verde, além de ter sido musa da Vila Isabel por 12 anos. A musa fitness revelou que o convite, feito após os desfiles deste ano a pegou de surpresa.